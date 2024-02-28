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Мошкова Пелагея Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мошкова Пелагея Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1281-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.09.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
24.09.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Мошкова Пелагея Васильевна
Отец - Мошков Василий Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мошкова Прасковья Андреева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошков Павел Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошкова Мавра Панфилова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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