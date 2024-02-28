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Лизунова Надежда Кузьминична

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лизунова Надежда Кузьминична
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1280-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.09.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
11.09.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Лизунова Надежда Кузьминична
Отец - Лизунов Кузьма Иванов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Лизунова Ирина Федорова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачев Сергей Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Озерова Наталья Егорова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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