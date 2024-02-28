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Щербакова Наталья Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Щербакова Наталья Семенова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1279-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.09.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
05.09.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Крапивкина Елизавета Гаврииловна
Отец - Крапивкин Гавриил Афанасьев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Крапивкина Аграфена Семенова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Василий Андреев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Щербакова Наталья Семенова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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