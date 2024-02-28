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Аганичев Аверьян Евдокимов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Аганичев Аверьян Евдокимов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1276-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.07.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
отставной рядовой
Нас. Пункт приписки
д. Галкино, Дорофеевская вол., Макарьевский у., Костромская губ.
Дата крещения
20.07.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Ушаков Илья Дмитриевич
Отец - Ушаков Дмитрий Иванов, крестьянин (д. Тархов-Холм, Микляевская вол., Угличский у., Ярославская губ.)
Мать - Ушакова Татьяна Васильева (д. Тархов-Холм, Микляевская вол., Угличский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Аганичев Аверьян Евдокимов, отставной рядовой (д. Галкино, Дорофеевская вол., Макарьевский у., Костромская губ.)
Воспр. - Ушакова Мария Дмитриева, крестьянская девица (д. Тархов-Холм, Микляевская вол., Угличский у., Ярославская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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