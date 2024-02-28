Ушакова Татьяна Васильева
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Ушакова Татьяна Васильева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1276-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 19.07.1889
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Тархов-Холм, Микляевская вол., Угличский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 20.07.1889
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 9
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Ушаков Илья Дмитриевич
Отец - Ушаков Дмитрий Иванов, крестьянин (д. Тархов-Холм, Микляевская вол., Угличский у., Ярославская губ.)
Мать - Ушакова Татьяна Васильева (д. Тархов-Холм, Микляевская вол., Угличский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Аганичев Аверьян Евдокимов, отставной рядовой (д. Галкино, Дорофеевская вол., Макарьевский у., Костромская губ.)
Воспр. - Ушакова Мария Дмитриева, крестьянская девица (д. Тархов-Холм, Микляевская вол., Угличский у., Ярославская губ.)
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- Индексация данных проведена Федором Мухиным
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