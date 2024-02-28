Ушакова Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова Татьяна Васильева

Ушакова Татьяна Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Ушакова Татьяна Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1276-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.07.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Тархов-Холм, Микляевская вол., Угличский у., Ярославская губ.
Дата крещения
20.07.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Ушаков Илья Дмитриевич
Отец - Ушаков Дмитрий Иванов, крестьянин (д. Тархов-Холм, Микляевская вол., Угличский у., Ярославская губ.)
Мать - Ушакова Татьяна Васильева (д. Тархов-Холм, Микляевская вол., Угличский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Аганичев Аверьян Евдокимов, отставной рядовой (д. Галкино, Дорофеевская вол., Макарьевский у., Костромская губ.)
Воспр. - Ушакова Мария Дмитриева, крестьянская девица (д. Тархов-Холм, Микляевская вол., Угличский у., Ярославская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close