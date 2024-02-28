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Вуколов Савелий Егоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Вуколов Савелий Егоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1275-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.06.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Подушкино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
29.06.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Маркина Ольга Никитична
Отец - Маркин Никита Николаев, бессрочно-отпускной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Маркина Марфа Михайлова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Вуколов Савелий Егоров, крестьянин (д. Подушкино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Вуколова Анна Петрова, крестьянская жена (д. Подушкино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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