Ларин Павел Михайлович
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Ларин Павел Михайлович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1274-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 24.06.1889
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 25.06.1889
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 8
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Ларин Павел Михайлович
Отец - Ларин Михаил Михайлов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Агрипина Егорова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бадидина Анастасия Демьянова, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Тюрин Сергей Егоров, запасной рядовой (д. Сгонники, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имя матери в МК записано как "Аграфена" и в других записях этой семейной пары более не встречается. Исправлено на "Агрипина".
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- Индексация данных проведена Федором Мухиным
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