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Ларин Павел Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Ларин Павел Михайлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1274-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.06.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
25.06.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Ларин Павел Михайлович
Отец - Ларин Михаил Михайлов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Агрипина Егорова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бадидина Анастасия Демьянова, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Тюрин Сергей Егоров, запасной рядовой (д. Сгонники, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Имя матери в МК записано как "Аграфена" и в других записях этой семейной пары более не встречается. Исправлено на "Агрипина".
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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