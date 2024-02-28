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Солин Николай Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Солин Николай Андреев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1273-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.06.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
25.06.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Солин Иван Николаевич
Отец - Солин Николай Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Солина Фекла Константинова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурхутов Тимофей Константинов, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошкова Параскева Андреева, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия воспреемника № 1 в МК не указана и вычислена по другим записям.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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