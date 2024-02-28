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Белова Ольга Дмитриева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Белова Ольга Дмитриева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1272-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.06.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
21.06.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Белова Агрипина Федоровна
Отец - Белов Федор Петров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Белова Ольга Дмитриева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Леонтьева, крестьянская жена (д. Раево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Герасим Андреев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия воспреемника № 2 в МК не указана.
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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