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Козлов Максим Флоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Козлов Максим Флоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1271-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.06.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
13.06.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Козлов Петр Максимович
Отец - Козлов Максим Флоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Козлова Елена Андреева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Калинина Мария Петрова, крестьянская вдова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Маструков Иван Николаев, бессрочно-отпускной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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