Евдокия Ефимова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Евдокия Ефимова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1270-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 05.05.1889
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская вдова
- Нас. Пункт приписки
- д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 06.05.1889
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 7
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Новикова Елена Владимировна
Отец - Новиков Владимир Михайлов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Новикова Анна Андреева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Ефимова, крестьянская вдова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Платон Ефремов, крестьянин (д. Таржино, Халезевская вол., Даниловский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Фамилии воспреемников в МК не указаны. В оригинале МК фамилия отца записана как "Новожилов" и более нигде не встречается. По другим записям МК семейная пара с такой комбинацией имени-отчества встречается только с фамилией "Новиковы". Ошибка писаря?
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- Индексация данных проведена Федором Мухиным
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