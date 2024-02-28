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Евдокия Ефимова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Евдокия Ефимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1270-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.05.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
06.05.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Новикова Елена Владимировна
Отец - Новиков Владимир Михайлов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Новикова Анна Андреева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Ефимова, крестьянская вдова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Платон Ефремов, крестьянин (д. Таржино, Халезевская вол., Даниловский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилии воспреемников в МК не указаны. В оригинале МК фамилия отца записана как "Новожилов" и более нигде не встречается. По другим записям МК семейная пара с такой комбинацией имени-отчества встречается только с фамилией "Новиковы". Ошибка писаря?
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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