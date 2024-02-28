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Лавошникова Ольга Петрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лавошникова Ольга Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1267-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.03.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
18.03.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Лавошникова Александра Григорьевна
Отец - Лавошников Григорий Васильев, запасной рядовой (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Лавошникова Ольга Петрова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Заозерская Ирина Петрова, жена псаломщика Благовещенской, села Тайнинского, церкви (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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