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Коробкин Алексей Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Коробкин Алексей Федорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1266-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.03.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
12.03.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Коробкин Алексей Федорович
Отец - Коробкин Федор Филиппов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Коробкина Елизавета Егорова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Ко????ков Василий Петров, крестьянин (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Коробкина Параскева Филиппова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
В оригинале МК фамилия воспреемника № 1 частично утрачена.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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