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Байков Александр Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Байков Александр Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1265-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.03.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
отставной рядовой
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
09.03.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Байкова Дарья Александровна
Отец - Байков Александр Петров, отставной рядовой (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Агафья Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Воробьева Евдокия Андреева, крестьянская девица (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Елычев Кузьма Иванов, крестьянин (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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