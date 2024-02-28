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Лебедев Александр Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лебедев Александр Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1263-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.03.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
лейб-гвардии Его Императорского Величества полка унтер-офицер
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
07.03.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Лебедева Мария Ивановна
Отец - Лебедев Иван Евдокимов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Лебедева Варвара Ефимова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Карягина Евдокия Тимофеева, вдова солдатка (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лебедев Александр Иванов, лейб-гвардии Его Императорского Величества полка унтер-офицер (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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