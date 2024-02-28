Володина Татьяна Васильева
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Володина Татьяна Васильева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1262-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 20.02.1889
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. Пункт приписки
- д. Костомарово, Молодинская вол., Подольский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 22.02.1889
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 4
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Кардичев Алексей Дмитриевич
Отец - Кардичев Дмитрий Семенов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Кардичева Васса Осипова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Артемьев Михаил Анфимианов, мещанин (г. Юхнов, Юхновский у., Калужская губ.)
Воспр. - Володина Татьяна Васильева, крестьянская жена (д. Костомарово, Молодинская вол., Подольский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Федором Мухиным
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