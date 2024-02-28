Галямин Семен Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалямин Семен Матвеев

Галямин Семен Матвеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Галямин Семен Матвеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1259-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.01.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
23.01.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Гречина Анна Петровна
Отец - Гречин Петр Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Гречина Ефимия Петрова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Галямин Семен Матвеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Гречина Дарья Федорова, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
В оригинале МК фамилия и отчество отца, имя матери на странице утрачено и вычислены по другим записям.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close