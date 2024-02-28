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Кардичева Татьяна Филиппова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кардичева Татьяна Филиппова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1258-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.01.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
22.01.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Кардичева Анна Никифоровна
Отец - Кардичев Никифор Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Кардичева Татьяна Филиппова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кардичева Мария Кириллова, крестьянская вдова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Михаил Филиппов, крестьянин (д. Рупосова, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия воспреемника № 2 в МК не указана.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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