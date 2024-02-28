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Ёркина Мария Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Ёркина Мария Семеновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1257-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.01.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
13.01.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Ёркина Мария Семеновна
Отец - Ёркин Семен Яковлев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Ёркина Мария Иванова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Быстров Александр Матвеев, отдела подвижных артиллерийских парков Московского военного округа старший фейерверкер
Воспр. - Гнезднева Евгения Иванова, мещанская девица (г. Звенигород, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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