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Вольнов Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Вольнов Василий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1256-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.01.1889
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Михеево, Новинская вол., Тверской у., Тверская губ.
Дата крещения
10.01.1889
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Вольнова Нина Васильевна
Отец - Вольнов Василий Иванов, крестьянин (д. Михеево, Новинская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Мать - Вольнова Александра Митрофанова (д. Михеево, Новинская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Воспр. - Пелагея Степанова, крестьянская жена (д. Михеево, Новинская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Воспр. - Федор Степанов, крестьянин (д. Михеево, Новинская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилии воспреемников в МК не указаны.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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