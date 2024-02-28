Вольнов Василий Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Вольнов Василий Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1256-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 09.01.1889
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Михеево, Новинская вол., Тверской у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 10.01.1889
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1394, лист: 3
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Вольнова Нина Васильевна
Отец - Вольнов Василий Иванов, крестьянин (д. Михеево, Новинская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Мать - Вольнова Александра Митрофанова (д. Михеево, Новинская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Воспр. - Пелагея Степанова, крестьянская жена (д. Михеево, Новинская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Воспр. - Федор Степанов, крестьянин (д. Михеево, Новинская вол., Тверской у., Тверская губ.)
- Комментарий наборщика
- Фамилии воспреемников в МК не указаны.
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- Индексация данных проведена Федором Мухиным
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