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Лизунов Кузьма Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лизунов Кузьма Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1255-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.12.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
31.12.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 514
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Козачкина Татьяна Ивановна
Отец - Козачкин Иван Егоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Козачкина Пелагея Федорова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лизунов Кузьма Иванов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Сахарова Варвара Иванова, крестьянская жена (д. Рупосова, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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