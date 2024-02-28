Байков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайков Николай Александрович

Байков Николай Александрович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Байков Николай Александрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1254-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.12.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
23.12.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 513
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Байков Николай Александрович
Отец - Байков Александр Петров, запасной рядовой (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Агафья Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Иванова, крестьянская жена (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Герасим Андреев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия воспреемника № 2 в МК не указана.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close