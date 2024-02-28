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Маркина Марфа Михайлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Маркина Марфа Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1253-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.12.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
20.12.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 513
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Маркин Николай Никитич
Отец - Маркин Никита Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Маркина Марфа Михайлова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Калинин Тихон Ульянов, запасной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Уколова Анна Петрова, крестьянская жена (д. Подушкино, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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