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Озеров Александр Дмитриев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Озеров Александр Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1252-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.12.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
16.12.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 513
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Озеров Петр Дмитриевич
Отец - Озеров Дмитрий Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Озерова Марья Макарова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Коробкина Параскева Иванова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Озеров Александр Дмитриев, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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