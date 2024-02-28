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Монахова Анна Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Монахова Анна Николаевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1250-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.11.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
28.11.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 513
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Монахова Анна Николаевна
Отец - Монахов Николай Григорьев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Монахова Анастасия Андреева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Павлова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Яков Андреев, крестьянин (д. Тарасово, Вознесенская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилии воспреемников в МК не указаны.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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