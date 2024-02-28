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Калинина Агафья Артамонова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Калинина Агафья Артамонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1247-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.10.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
23.10.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 512
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Калинин Павел Тихонович
Отец - Калинин Тихон Ульянов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Калинина Агафья Артамонова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Моченов Федор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
ФИО воспреемника № 2 в МК не указаны.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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