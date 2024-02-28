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Лодочникова Анна Сильвестровна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лодочникова Анна Сильвестровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1246-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.09.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Шебаршино, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.
Дата крещения
05.09.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 512
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Лодочникова Анна Сильвестровна
Отец - Лодочников Селиверст Алексеев, крестьянин (д. Шебаршино, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Мать - Лодочникова Дарья Анисимова (д. Шебаршино, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Белова Анастасия Иовлева, отставного рядового жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Крючков Федор Андреев, отставной рядовой (д. Клинцево, Острецковая вол., Нерехтский у., Костромская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия отца в МК не указана и вычислена по другим записям.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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