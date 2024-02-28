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Мошков Яков Панфилов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мошков Яков Панфилов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1245-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.08.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
31.08.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 511
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Ларин Захарий Федорович
Отец - Ларин Федор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Мавра Яковлева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Моченова Александра Иванова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошков Яков Панфилов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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