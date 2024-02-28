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Маструкова Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Маструкова Анна Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1244-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.08.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
19.08.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 511
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Маструкова Анна Ивановна
Отец - Маструков Иван Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Маструкова Мария Александрова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Александрова, крестьянская жена (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Маструков Михаил Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия воспреемника № 2 в МК не указана.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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