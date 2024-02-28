Пьянов Яков Сергеев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Пьянов Яков Сергеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1243-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 13.08.1890
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 15.08.1890
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 511
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Пьянов Захарий Яковлевич
Отец - Пьянов Яков Сергеев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Пьянова Мария Михайлова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лизунов Кузьма Иванов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянова Александра Яковлева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Федором Мухиным
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