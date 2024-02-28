Лавошникова Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавошникова Наталья Григорьевна

Лавошникова Наталья Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лавошникова Наталья Григорьевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1242-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.08.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
10.08.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 511
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Лавошникова Наталья Григорьевна
Отец - Лавошников Григорий Васильев, запасной рядовой (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Лавошникова Ольга Петрова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Заозерская Ирина Петрова, жена псаломщика Благовещенской, села Тайнинского, церкви (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Соколов Дмитрий Петров, псаломщик (с. Неклюдово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close