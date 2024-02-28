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Байкова Дарья Никитина

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Байкова Дарья Никитина
Тип записи
о рождении
Номер записи
1240-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.07.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
13.07.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 510
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Байкова Борис Никитична
Отец - Байков Никита Максимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Дарья Никитина (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Петрова, крестьянская жена (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Яков Иванов, крестьянин (д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилии воспреемников в МК не указаны.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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