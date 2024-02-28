Мухин Александр Васильев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Мухин Александр Васильев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1237-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.07.1890
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 01.07.1890
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 509
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Мухина Ольга Васильевна
Отец - Мухин Василий Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Александра Егорова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухин Александр Васильев, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухина Ирина Григорьева, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Федором Мухиным
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1871 ст.
Неизвестно
18.02.1849 ст.
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Вычислено 1857 ст.
Неизвестно
01.07.1890 ст.
Неизвестно