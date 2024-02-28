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Мухин Александр Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мухин Александр Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1237-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.07.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
01.07.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 509
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Мухина Ольга Васильевна
Отец - Мухин Василий Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Александра Егорова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухин Александр Васильев, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухина Ирина Григорьева, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1871 ст.
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
18.02.1849 ст.
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Неизвестно
Неизвестно
Вычислено 1857 ст.
Неизвестно
Болтино, Мытищи, Московская область
01.07.1890 ст.
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
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