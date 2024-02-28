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Любезнов Николай Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Любезнов Николай Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1236-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.06.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
запасной фельдфебель Свеаборгской крепостной артиллерии
Дата крещения
30.06.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 509
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Басова Александра Михайловна
Отец - Басов Михаил Павлов, крестьянин (с. Емельяново, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Мать - Басова Марфа Иванова (с. Емельяново, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Исаева Ольга Иванова, крестьянка (с. Лукерьино, Сандыревская вол., Коломенский у., Московская губ.)
Воспр. - Любезнов Николай Михайлов, запасной фельдфебель Свеаборгской крепостной артиллерии
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Индексация данных проведена Федором Мухиным

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