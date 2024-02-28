Басов Михаил Павлов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Басов Михаил Павлов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1236-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 29.06.1890
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Емельяново, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 30.06.1890
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 509
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Басова Александра Михайловна
Отец - Басов Михаил Павлов, крестьянин (с. Емельяново, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Мать - Басова Марфа Иванова (с. Емельяново, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Исаева Ольга Иванова, крестьянка (с. Лукерьино, Сандыревская вол., Коломенский у., Московская губ.)
Воспр. - Любезнов Николай Михайлов, запасной фельдфебель Свеаборгской крепостной артиллерии
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Федором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.