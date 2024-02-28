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Коробкова Анна Сидорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Коробкова Анна Сидорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1235-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.06.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
30.06.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 509
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Коробкова Ольга Федоровна
Отец - Коробков Федор Егоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Коробкова Анна Сидорова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Елена Иванова, крестьянская вдова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурхутов Григорий Константинов, запасной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилии отца и восприемника № 2 в МК не указаны и вычислены по другим записям.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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