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Кулаков Владимир Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кулаков Владимир Никитич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1232-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.05.1890
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Раево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
13.05.1890
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.1405, лист: 508
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Кулаков Владимир Никитич
Отец - Кулаков Никита Игнатьев, крестьянин (д. Раево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Кулакова Елена Михайлова (д. Раево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Крючкова Наталья Иванова, жена запасного рядового
Воспр. - Лодочников Селиверст Алексеев, крестьянин (д. Шебаршино, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия отца в МК не указана и вычислена по другим записям.
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Источник
Индексация данных проведена Федором Мухиным

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