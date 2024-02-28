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Тарасов Сергия Афанасиевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Тарасов Сергия Афанасиевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
25-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
27.09.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Дата смерти
27.09.1891
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
от колотья
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Петр Розанов;
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 362
Полная запись МК
Счёт умерших: 12 муж
Умерш. - Тарасов Сергия Афанасиевич
Отец умерш. - Тарасов Афанасий Евдокимов, крестьянин (с. Глубокое, Узуновская вол., Веневский у., Тульская губ, губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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