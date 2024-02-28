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Храмов Никита Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Храмов Никита Васильев
Тип записи
о смерти
Номер записи
21-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
26.08.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Сенеж, Солнечногорская вол., Клинский у., Московская губ.
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Петр Розанов;
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 362
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 муж
Умерш. - Храмов Николай Никитич
Отец умерш. - Храмов Никита Васильев, крестьянин (с. Сенеж, Солнечногорская вол., Клинский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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