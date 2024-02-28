Калинин Тихон Юлианов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Калинин Тихон Юлианов
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 17-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 23.07.1891
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Священнослужители
- Исповедывал: приходской священник Петр Розанов;
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 361
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 8 муж
Умерш. - Калинин Павел Тихонович
Отец умерш. - Калинин Тихон Юлианов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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