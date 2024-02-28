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Мошкова Александра Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мошкова Александра Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
13-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.07.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Дата смерти
14.07.1891
Возраст (недель)
3
Причина смерти
от колотья
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Петр Розанов;
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 360
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 жен
Умерш. - Мошкова Александра Васильевна
Отец умерш. - Мошков Василий Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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