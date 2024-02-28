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Членов Никита Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Членов Никита Яковлев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
10-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.05.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата смерти
01.05.1891
Возраст (лет)
60
Причина смерти
от чахотки
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Петр Розанов;
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 360
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 муж
Умерш. - Членов Никита Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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