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Прокуранов Никита Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Прокуранов Никита Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
257-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.10.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
22.10.1917
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 184
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Белов Петр Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Байкова Наталья Никитина, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Белов Сергей Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Прокуранов Никита Васильев, крестьянин (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Новиков Василий Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Байков Федор Никитин, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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