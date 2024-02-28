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Бадаев Алексей Арсентьевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Бадаев Алексей Арсентьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
256-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.10.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Бибирево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
18.10.1917
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 183
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Митусов Павел Флоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Маструкова Мария Яковлева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кардичев Федор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Бадаев Алексей Арсентьевич, крестьянин (с. Бибирево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Митусов Алексий Антипов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Казанцев Егор Степанов, крестьянин (с. Измайлово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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