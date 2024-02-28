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Львов Николай Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Львов Николай Николаевич
Тип записи
о браке
Номер записи
255-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
15.10.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
прапорщик 2-го гренадерского Ростовского полка
Дата брака
15.10.1917
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 183
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Литвинцев Николай Илларионов, прапорщик 9-го стрелкового полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Казанская Мария Петрова, дочь диакона Троицкого собора - девица (г. Покров, Покровский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Субочев Леонид Григорьевич, чиновник военного времени
Свидетель жениха №2 - Строев Николай Александрович, чиновник военного времени коллежский регистратор
Свидетель невесты №1 - Литвинцев Александр Илларионов, солдат 2-го Сибирского железнодорожного батальона
Свидетель невесты №2 - Львов Николай Николаевич, прапорщик 2-го гренадерского Ростовского полка
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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