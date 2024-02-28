Строев Николай Александрович
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Строев Николай Александрович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 255-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 15.10.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- чиновник военного времени коллежский регистратор
- Дата брака
- 15.10.1917
- Священнослужители
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- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 183
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Литвинцев Николай Илларионов, прапорщик 9-го стрелкового полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Казанская Мария Петрова, дочь диакона Троицкого собора - девица (г. Покров, Покровский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Субочев Леонид Григорьевич, чиновник военного времени
Свидетель жениха №2 - Строев Николай Александрович, чиновник военного времени коллежский регистратор
Свидетель невесты №1 - Литвинцев Александр Илларионов, солдат 2-го Сибирского железнодорожного батальона
Свидетель невесты №2 - Львов Николай Николаевич, прапорщик 2-го гренадерского Ростовского полка
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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