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Субочев Леонид Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Субочев Леонид Григорьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
255-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
15.10.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
чиновник военного времени
Дата брака
15.10.1917
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 183
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Литвинцев Николай Илларионов, прапорщик 9-го стрелкового полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Казанская Мария Петрова, дочь диакона Троицкого собора - девица (г. Покров, Покровский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Субочев Леонид Григорьевич, чиновник военного времени
Свидетель жениха №2 - Строев Николай Александрович, чиновник военного времени коллежский регистратор
Свидетель невесты №1 - Литвинцев Александр Илларионов, солдат 2-го Сибирского железнодорожного батальона
Свидетель невесты №2 - Львов Николай Николаевич, прапорщик 2-го гренадерского Ростовского полка
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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