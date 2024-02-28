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Карасев Владимир Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Карасев Владимир Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
254-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.08.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Черкизово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
27.08.1917
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 182
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Слюняев Николай Борисов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Голодаева Агафья Михайлова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Карасев Владимир Иванов, крестьянин (с. Черкизово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сахаров Максим Михайлов, крестьянин (д. Рупосова, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сафронов Алексей Андреев, крестьянин (д. Звягино, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Голодаев Василий Петров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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