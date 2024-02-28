Петрова Зинаида Иванова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Петрова Зинаида Иванова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 253-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 26.05.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанская девица
- Нас. Пункт приписки
- г. Александров, Владимирская губ.
- Дата брака
- 26.05.1917
- Возраст (лет)
- 28
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 181
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Бочков Петр Родионов, крестьянин (с. Васильково, Сулотская вол., Ростовский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Петрова Зинаида Иванова, мещанская девица (г. Александров, Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ильин Александр Михайлович, личный почетный гражданин
Свидетель жениха №2 - Кустов Александр Алексеевич, крестьянин (д. Двойни, Двоенская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузнецов Иван Михайлович, крестьянин (д. Леонова, Завидовская вол., Клинский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Рут Евгений Васильевич, гражданин города (г. Го́льдинген, Гольдингенский у., Курляндская губ.)
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