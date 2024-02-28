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Петрова Зинаида Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Петрова Зинаида Иванова
Тип записи
о браке
Номер записи
253-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.05.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанская девица
Нас. Пункт приписки
г. Александров, Владимирская губ.
Дата брака
26.05.1917
Возраст (лет)
28
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 181
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Бочков Петр Родионов, крестьянин (с. Васильково, Сулотская вол., Ростовский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Петрова Зинаида Иванова, мещанская девица (г. Александров, Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ильин Александр Михайлович, личный почетный гражданин
Свидетель жениха №2 - Кустов Александр Алексеевич, крестьянин (д. Двойни, Двоенская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузнецов Иван Михайлович, крестьянин (д. Леонова, Завидовская вол., Клинский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Рут Евгений Васильевич, гражданин города (г. Го́льдинген, Гольдингенский у., Курляндская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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