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Фирсов Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Фирсов Иван Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
252-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.02.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
03.02.1917
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 180
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Калинин Николай Тихонов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Солина Мария Николаева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Фирсов Алексей Васильев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Солин Сергей Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Фирсов Иван Артамонов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Фирсов Иван Васильев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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